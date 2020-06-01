شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للتنمية» تستأنف تقديم الخدمات لمصانع الأدوية وتصنيع الكمامات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإثنين، استئناف بعض الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية، وتقتصر الخدمات على المنشآت التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثيلى ومستلزمات المستشفيات، وكافة الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي بما فيها تصنيع الكمامات بجميع أنواعها سواء الطبية أو القماشية.

كما ستقدم الهيئة الخدمات المطلوبة لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك من المركز الرئيسى أو الفروع المنتشرة في المحافظات.

وأشارت الهيئة في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى استئناف اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية بشرط ان تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، والسماح باستخراج رخص البناء للمنشاة التي تعمل فقط في مجالات الادوية والمستلزمات الطبية والاغذية داخل المناطق الصناعية المعتمدة، مع استمرار وقفها لباقي القطاعات الأخرى.

ونوهت إلى مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة عنها من رخص تشغيل وسجلات صناعية دائمة ومؤقتة والمنتهى سريانها في الفترة من 24 مارس حتى 13 يونيو، مع اخطار كافة الجهات ذات الصلة بذلك، والاستمرار بتعليق كافة الخدمات غير الواردة بالقرار.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت منذ بداية الأزمة في مارس الماضي وقف العديد من خدماتها لقطاع الصناعي، ومنها استخراج أو تجديد التراخيص التشغيل أو السجل الصناعي أو رخص البناء، وأيضا التعامل على جميع خدمات الاراضي والوحدات الصناعية وسواء مهل استئناف أو تظلمات وغيرها وأيضا خدمات التصنيع المحلي والموافقات البيئية والغاز ومتابعة الطلبات المقدمة.

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