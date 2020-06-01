شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين بحوزتهما 23 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا»، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، عاطل) حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما 22800 كمامة طبية، 4 كراتين بداخلها أجزاء وقطع لتصنيع الماسكات الطبية وكمية من المطبوعات والعبوات جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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