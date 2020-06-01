«الداخلية»: ضبط 5178 شخصًا مخالفًا لحظر التجوال خلال 24 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية
خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي:
ضبط 5178 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.
ضبط 1565 سيارة مخالفة.
ضبط 143 دراجة نارية مخالفة.
ضبط 112 مركبة «توك توك» مخالفة.
ضبط 293 محل مخالف لقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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