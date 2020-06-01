شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رفضوا استلام جثة ابنهم 11 يوما خوفا من كورونا.. فاحتضنته مقابر الصدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة إنسانية تدمى القلوب شهدتها مستشفى كفر الدوار بالبحيرة والتى خصصت للحجر الصحى للمصابين بفيروس كورونا، حيث رفض أهالى أحد المتوفين استلام جثته رغم بقائها داخل مشرحة المستشفى لمدة أكثر من 11 يوما خوفا من العدوى. لمعرفة باقى التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

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