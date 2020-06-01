شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن أول يوم عمل له داخل ديوان محافظة الدقهلية تضمن المشاركة في اجتماع الدكتور مصطقى مدبولى رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة توجيهات رئيس الوزراء، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ كل التوجيهات على أرض محافظة الدقهلية.

وأضاف محافظ الدقهلية في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها فور هى متابعة توجيهات مجلس المحافظين، بالإضافة إلى شن حملة نظافة مكبرة بعدد من مدن المحافظة تشمل مركز المنصورة حي "شرق وغرب" المنصورة، ومركز ومدينة طلخا، حتى تعود المنصورة كعادتها عروس الدقهلية.

وأوضح، أن زوجته تم تعافيها وخروجها معه، وأنه كان يتناول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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واستأنف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عمله بديوان عام المحافظة منذ الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين ، وأكد على رفضه التام لأى مظهر من مظاهر الاحتفال بعودته بعد شفائه التام من مرض كورونا.

ووجه محافظ الدقهلية شكره العميق لأعضاء الجيش الأبيض" الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبى بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية مشيرا الى أنهم جميعا يمثلون خط الدفاع الاول فى مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى فى مصر .

وأكد محافظ الدقهلية،فى بيان له اليوم،على أهمية التزام المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعى حرصا على الصحة العامه وسلامة المواطنين.

وأوضح أنه استأنف عمله صباح اليوم بتوقيع البوسطة لبعض الموضوعات الهامة، وتوجيه حملة نظافة للمنطقة المركزية بالمحافظة وتشمل مدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب ومدينه طلخا و تشارك فيها كافة فرق النظافة والبيئة بالوحدات المحلية بهدف توفير بيئه صحية وآمنه للمواطنين .

وأشار محافظ الدقهلية الى الاعداد لحضور الاجتماع المرتقب اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر وعميق التقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية طوال فترة الحجر الصحى وحتى تماثله للشفاء.