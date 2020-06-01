فيديو.. ثورة آيفون وجوتشى فى شوارع أمريكا.. النهب احتجاجا على العنصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصاعد حدة الاحتجاجات فى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل مواطن من أصل إفريقى أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، وبناء على هذا نهب بعض المحتجين متاجر تابعة لشركة آبل فى مدن مينيابوليس وبورتلاند، وأيضًا فى العاصمة واشنطن كان النهب الأكبر للمتجر الشهير، كما امتدت عمليات سرقة البضائع والنهب إلى المتاجر الفاخرة ومن بينها علامة "جوتشى". لمعرفة باقى التفاصيل شاهد الفيديو التالى.. Advertisements

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