صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة القرارات الصادرة بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب، وتنفيذ تلك القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
بب
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