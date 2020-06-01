محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية، مالكة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، لحيازتها (50 طن زيت مهدرج " مسلى صناعي شورتينج ") مستلزمات انتاج مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها باعتبارها مسلى نباتي طبيعي خلافاً للحقيقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.
كما ضبطت شرطة التموين بمحافظة القليوبية، مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص، لحيازته (6,200 طن "أرز أبيض، مكرونة") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة التموين: إحباط ترويج 50 طن زيت مجهول المصدر في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.