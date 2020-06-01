قبل طرحها للبيع.. ضبط شخصين بحوزتهما 22 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، عاطل) حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، بحوزتهما (22 ألف و800 كمامة طبية –4 كراتين بداخلها أجزاء وقطع لتصنيع الماسكات الطبية وكمية من المطبوعات والعبوات جميعها مجهولة المصدر)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.