خلال 24 ساعة.. ضبط 2335 قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية، لضبط كافة المخالفات في مجال أعمال الإدارة. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2335 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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