الداخلية تضبط 124 شخصًا خالفوا قرار حظر البناء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال البناء. وأسفرت الحملات عن ضبط 124 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أشكال الخروج على القانون المختلفة، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بالمحافظات.

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