الداخلية: ضبط 5178 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد (5178) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (1565) سيارة مخالفة ، وضبط عدد (143) دراجة نارية مخالفة، وضبط عدد (112) مركبة "توك توك" مخالفة ، وضبط عدد (293) محل مخالف لقرار الغلق .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).
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