ضبط 44 سلاح ناري وتنفيذ 35 ألف حكم قضائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، بحوزة 43متهم.

كما نجحت الحملة في ضبط 94 قضية مخدرات بحوزة 106 متهم، وتنفيذ 35 ألف و704 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.