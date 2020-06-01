بالصور.. حملات أمنية تستهدف سائقي الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية، حملات أمنية مكبرة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقي مركبات الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات الطبية، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
كانت قرارات صادرة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كل أنواع مركبات الأجرة داخل المدن وبين المحافظات، في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسؤول عن سلامته وسلامة الركاب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين والسائقين غير الملتزمين بالقرار، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
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