خلال حملة أمنية.. ضبط 14 ألف مخالفة مرورية و 15 بلطجي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط كافة المخالفات.
أسفرت الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14 ألف مخالفة مرورية، وفحص 69 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم.
وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبطت الحملات 18 متهم، كما ضبطت 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
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