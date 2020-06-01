تصديا لـ "كورونا".. ضبط شخصين بحوزتهما 10 آلاف "كمامة وجوانتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته (4655 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، جوانتي، عبوة كحول مطهر ") مجهولة المصدر، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.

كما ضبطت شرطة التموين بالقاهرة، مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلي، لحيازته (6550 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، جوانتي، سرنجات، شرائط تحليل سكر") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.