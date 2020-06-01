الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.. الأوقاف تعلن ضوابط العودة للمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط العودة إلى المساجد، بعد رفع تعليق صلاة الجمع والجماعات، والتي تقره لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، الأسبوع الجاري.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ضوابط العودة إلى المساجد، تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار لموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

وأكدت أن تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وأنها ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء .

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وأكدت الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر .

وتؤكد وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، وسيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة ، ولا عبرة بغير ذلك.

وأعدت وزارة الأوقاف، نموذجاً للتباعد بين المصلين خلال أداء الصلوات، على أن تقوم بتعميمه على المساجد.