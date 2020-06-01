ننشر شروط عودة العمل في مساجد جنوب سيناء.. منها الكمامة والتباعد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، لمناقشة أعمال صيانة وفرش المساجد بالمحافظة، استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء، أن المحافظة ساهمت بنحو 4 ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بجميع المدن، إضافة إلى تخصيص 30 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة ووزارة الأوقاف، لإنشاء مسجد التجلي "الوادي المقدس" بمدينة سانت كاترين، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية.

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وناقش وزير الأوقاف ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء .

وشدد الوزير على إعداد مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء وفقًا لنظام محدد.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى شراء 100 قناع وجه واقي للعاملين من منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لمواجهة فيروس كورونا، وألف كمامة قطنية قابلة للغسل، وإعادة الاستخدام للشخص ذاته، إضافة إلى حجز 10 حواجز مكتب واقية للعاملين بالمحافظة، والذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام.