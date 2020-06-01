محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- نادر نبيل:
التزم ركاب مترو الانفاق بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من بدء تطبيق قرار الحكومة بارتداء الكمامات الواقية.
وبدأت الحكومة السبت الماضي تطبيق قرارها بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا في النقل الجماعي والمحلات والمصالح الحكومية والأماكن العامة والبنوك.
وأقر مجلس الوزراء غرامة لا تجاوز 4000 آلاف جنيه على كل من يخالف ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا، وتم تحرير العدجيد من محاضر مخالفة ارتداء الكمامات لغير الملتزمين خلال اليومين الماضيين.
وبدأت الحكومة تنفيذ خطة للعودة التدريجية للعمل بداية من السبت الماضي ولمدة 15 يوما حتى منتصف يونيو الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد مع توقعات باستمرار تواجد الفيروس خلال الفترة المقبلة في ظل عدم التوصل إلى علاج أو لقاح للفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث.. التزام ركاب المترو بارتداء الكمامات "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.