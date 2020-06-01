لليوم الثالث.. التزام ركاب المترو بارتداء الكمامات "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

التزم ركاب مترو الانفاق بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من بدء تطبيق قرار الحكومة بارتداء الكمامات الواقية.

وبدأت الحكومة السبت الماضي تطبيق قرارها بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا في النقل الجماعي والمحلات والمصالح الحكومية والأماكن العامة والبنوك.

وأقر مجلس الوزراء غرامة لا تجاوز 4000 آلاف جنيه على كل من يخالف ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا، وتم تحرير العدجيد من محاضر مخالفة ارتداء الكمامات لغير الملتزمين خلال اليومين الماضيين.

وبدأت الحكومة تنفيذ خطة للعودة التدريجية للعمل بداية من السبت الماضي ولمدة 15 يوما حتى منتصف يونيو الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد مع توقعات باستمرار تواجد الفيروس خلال الفترة المقبلة في ظل عدم التوصل إلى علاج أو لقاح للفيروس.