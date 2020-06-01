أخبار مصر | عاجل.. وفاة مسئول سابق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة مسئول سابق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مستشفى المنزله العام، وفاة محمد محمد محمد عوف، وشهرته الحاج حمام عوف، عضو مجلس الشعب السابق بدائرة المنزلة في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودخل النائب السابق، غرفة العناية المركزة بمستشفى المنزلة العام، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم بعدها تحويله لمستشفى العزل بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية.

وقبل ذلك، تلقى النائب السابق العلاج بمستشفى صدر دمياط، ثم خضع للعزل المنزلي، إلا أنه أصيب بأزمة صدرية ودخل العناية المركزة لقسم العزل للعلاج ولعدم استقرار حالته تم تحويلة إلى مستشفى العزل.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

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من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.