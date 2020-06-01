أخبار مصر | تأجيل انتخابات التجديد النصفي للبيطريين حتى 17 يوليو 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل انتخابات التجديد النصفي للبيطريين حتى 17 يوليو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرصا من مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين على صحة وسلامة الأطباء البيطريين ومن منطلق المسئولية الاجتماعية والمهنية ونظرا لتفشي فيروس كورونا (19-covid) في الأيام الأخيرة وتزايد أعداد الإصابات، قررت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة، تأجيل العملية الانتخابية إلى يوم الجمعة 17 يوليو المقبل.
وخاطب الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة وعضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لطلب ضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، ضمن الفئات المستحقة لكادر المهن الطبية، الصار بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وأشار إلى أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بوزارة الزراعة من غير المخاطبين لقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع تعديل قانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلية والجامعات، وتم الموافقة المبدئية على مشروعى القانونين فى لجنة الزراعة والرى.
وقال وكيل النقابة، في خطابه: إنه في إطار تعديل قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بكادر المهن الطبية، للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، والتى من المفترض أنها سوف تزيد بنسبة 75%، ورفع سن الإحالة إلى المعاش إلى 65 عاما، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر التى يواجهونها في أثناء العمل.
خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".