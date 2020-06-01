أخبار مصر | تأجيل انتخابات التجديد النصفي للبيطريين حتى 17 يوليو 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل انتخابات التجديد النصفي للبيطريين حتى 17 يوليو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصا من مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين على صحة وسلامة الأطباء البيطريين ومن منطلق المسئولية الاجتماعية والمهنية ونظرا لتفشي فيروس كورونا (19-covid) في الأيام الأخيرة وتزايد أعداد الإصابات، قررت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة، تأجيل العملية الانتخابية إلى يوم الجمعة 17 يوليو المقبل.

وخاطب الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة وعضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لطلب ضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، ضمن الفئات المستحقة لكادر المهن الطبية، الصار بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأشار إلى أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بوزارة الزراعة من غير المخاطبين لقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع تعديل قانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلية والجامعات، وتم الموافقة المبدئية على مشروعى القانونين فى لجنة الزراعة والرى.

وقال وكيل النقابة، في خطابه: إنه في إطار تعديل قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بكادر المهن الطبية، للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، والتى من المفترض أنها سوف تزيد بنسبة 75%، ورفع سن الإحالة إلى المعاش إلى 65 عاما، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر التى يواجهونها في أثناء العمل.