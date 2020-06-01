أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن عدد الأبحاث السريرية التي أجرتها مصر خلال الفترة الماضية والتي بلغت 50 بحثا من بين 64 على مستوى أفريقيا، وهو رقم كبير، حيث تناولت التسلسل الجيني لفيروس كورونا والتجارب التي تمت على الحيوانات وكذلك العقار المستخدم في علاجه.

وأكد في تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم العالي، لا تستطيع توقع ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وأرقامه لمدة شهر مستقبلي، ولكن يمكن توقع 10 أيام، وذلك عقب تحليل الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة، وبناء عليه تحديد واتخاذ القرارات المناسبة بعد وضع تصور مستقبلي.

وأوضح أن رصد حركة السكان عبر الأقمار الصناعية برصد ثاني أكسيد النيتروجين كمؤشر للأنشطة البشرية وربط ذلك بنسب ظهور حالات جديدة في المناطق، أوضح كثافة وحركة المواطنين في الأسبوع الأخير، بينما قلت بنسبة كبيرة خلال ثاني وثالث أيام العيد.

وتابع: "لوحظ انخفاض في أعداد الإصابات يوم 15 مايو الماضي ثم تبعته موجة جديدة من زيادة الإصابات حتى وصلت إجمالي عدد الإصابات إلى 20 ألف حالة وهو رقم تم توقعه منذ أبريل الماضي"، مضيفا أنه من المتوقع أن نسجل 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 يونيو المقبل، وتسجيل 40 ألف حالة من يوم 10 إلى يوم 13 يونيو، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة تساوي خُمس الواقع في النماذج الافتراضية وتحليل البيانات.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.