أخبار مصر | عقوبات على الفنادق بسبب الشهادات الصحية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عقوبات على الفنادق بسبب الشهادات الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية: إنه يجب على الفنادق التي لم تتقدم بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الآن، التقدم بطلباتها إلى غرفة المنشآت الفندقية؛ لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة، في ضوء الاشتراطات والضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه في حالة قيام أي فندق باستقبال الزائرين دون حصوله على شهادة السلامة الصحية المعتمدة ستتخذ الوزارة ضده كافة الإجراءات القانونية الصارمة.