أخبار مصر | وزير التعليم العالي: 117 ألف إصابة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي: 117 ألف إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، 117 ألف وفقًا للنموذج الافتراضي لقياس الأعداد الواقعية.

وقال في مقطع فيديو مصور له من داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين: إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خمس الواقع، مشيرا إلى أنه في النموذج الافتراضي يضربون عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن عدد الإصابات الفعلية وصلت إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.

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