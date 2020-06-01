أخبار مصر | قناة السويس: عبور 1601 سفينة خلال مايو بحمولات 94 مليون طن

سجلت هيئة قناة السويس، خلال شهر مايو ٢٠٢٠ عبور 1601 سفينة، مقابل عبور 1600 سفينة خلال شهر مايو من العام الماضي.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر مايو من العام الحالي بلغت 94،8 مليون طن، وذلك مقابل حمولات قدرها 104،9 مليون طن خلال ذات الشهر من العام الماضي ايضا، الذي نتج عنه فارق قدره 10،1 مليون طن تأثرًا بتراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية.

وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة تعد جزءًا لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية والتي تواجه حاليا تحديات عديدة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID19" وما نتج عنه من تراجع الطلب العالمي على البضائع، وكذلك إلغاء الخطوط الملاحية للعديد من رحلاتها، وخلق حالة من الركود على حركة التداول وعمليات الشحن والتفريغ بالموانيء العالمية.

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من جانبه أكد رئيس الهيئة، أن قناة السويس نجحت في التعامل مع الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة منذ مطلع العام الحالي بانتهاج مجموعة من السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي تستهدف التيسير على العملاء والحفاظ على تنافسية القناة وذلك على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية والمتوقع إنخفاضها وفقًا لمنظمة التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين (11% - 32% ) خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة، أن إدارة القناة تتابع بشكل مستمر ومتواصل المتغيرات المختلفة والظروف غير المواتية التي تمر بها صناعة النقل البحري وتتعامل بشفافية كاملة ومرونة وفق متطلبات إدارة الأزمة حيث تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق روابط الصلة مع كافة العملاء وفتح خطوط اتصال مباشر معهم لتحقيق المصالح المشتركة.

ووجه رئيس الهيئة، رسالة طمأنة أكد فيها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع التحديات الراهنة لتقليل الآثار المحتملة على حركة الملاحة بالقناة، بالإضافة إلى الاستفادة من آليات إدارة الأزمة التي اعتمدتها الهيئة في التعامل مع أزمات مماثلة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط عام 2016.