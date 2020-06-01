أخبار مصر | برلماني يحذر من العنف الأسري المترتب على أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يحذر من العنف الأسري المترتب على أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه كثر الحديث عالميًا ومحليًا عن ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في هذه الفترة نتيجة وجود المعنِّف بشكل دائم مع الضحايا في أماكن مغلقة، وهو ما يتطلب تحركا بالتوعية يصاحبه تحرك قانوني تجاه هذه الأزمة.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن أزمة كورونا كأزمة صحية لا يترتب عليها مشكلات وقضايا اقتصادية ومالية فقط، فهي أيضا قضية اجتماعية حرجة يمكن أن تؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال، والعنف المنزلي، في حالة إساءة التعامل معها.

وأشار "مشهور" في بيان له اليوم، إلى أنه وفقا للبيان الصادر بعنوان "كوفيد 19: الاعتبارات الأخلاقية من منظورٍ عالمي" عن اليونسكو، فإن الوباء قد تسبب في تفاقم التوتر النفسي لدى الأشخاص والمجموعات الضعيفة والمهمّشة في العالم، وقد يكون تأثيرها أشد وقعًا في البلدان النامية، وأكد ضرورة الحرص على أن تشمل الاستجابات المتعلقة بالسياسات الصحية والاجتماعية الجميع دون استثناء.

وتابع أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجا، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها.