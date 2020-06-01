أخبار مصر | برلماني: يجب عدم ترك العمال يتحملون وحدهم ضريبة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: يجب عدم ترك العمال يتحملون وحدهم ضريبة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن أزمة كوفيد-19 أثرت بشدة على قدرة العمال على شراء الطعام ودفع الإيجارات وغيرها من الأساسيات وهو ما دفع منظمة العفو الدولية للدعوة إلى عدم ترك العمال يتحمّلون وحدهم ضريبة الفيروس.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن هناك عدد كبير من العمال تعرضوا إلى فقد وظائفهم أو تقليل رواتبهم إلى الثلث، بعد أن عجزت بعض الشركات عن تدبير الرواتب بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وطالب عضو مجلس النواب، بعدم المساس برواتب عمال اليومية أو الذين يعملون بنظام التارجت أو حجم الإنتاجية لأنهم أكثر تضررًا بسبب هذه الظرف، لأنهم بخلاف عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الضرورية عليهم مديونيات.
وأضاف أن دعوات الإفلاس بسبب العاملين هي دعوات زائفة ولا توجد أي شركة في العالم عند وقوع أزمة لها خلال ربع سنوى واحد أن تتجه للإفلاس، إلا أنه متوقع أن تتقلص ربحيتها أو تتحول لخسارة جزء من أرباحها لكنها لن تفلس بالتأكيد.
وأشار إلى ضرورة توفير حلول لمساعدة الشركات المتعثرة، للحفاظ على العمال، وتأمين مشروع إنعاش اقتصادي وحماية الأضعف من الفقر، خصوصًا وأن إجراءات الحجر، التي فرضتها تلك الحكومات، أجبرت كثيرين على التوقف عن العمل.
خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".