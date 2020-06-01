أخبار مصر | برلماني: يجب عدم ترك العمال يتحملون وحدهم ضريبة كورونا

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن أزمة كوفيد-19 أثرت بشدة على قدرة العمال على شراء الطعام ودفع الإيجارات وغيرها من الأساسيات وهو ما دفع منظمة العفو الدولية للدعوة إلى عدم ترك العمال يتحمّلون وحدهم ضريبة الفيروس.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن هناك عدد كبير من العمال تعرضوا إلى فقد وظائفهم أو تقليل رواتبهم إلى الثلث، بعد أن عجزت بعض الشركات عن تدبير الرواتب بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، بعدم المساس برواتب عمال اليومية أو الذين يعملون بنظام التارجت أو حجم الإنتاجية لأنهم أكثر تضررًا بسبب هذه الظرف، لأنهم بخلاف عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الضرورية عليهم مديونيات.

وأضاف أن دعوات الإفلاس بسبب العاملين هي دعوات زائفة ولا توجد أي شركة في العالم عند وقوع أزمة لها خلال ربع سنوى واحد أن تتجه للإفلاس، إلا أنه متوقع أن تتقلص ربحيتها أو تتحول لخسارة جزء من أرباحها لكنها لن تفلس بالتأكيد.

وأشار إلى ضرورة توفير حلول لمساعدة الشركات المتعثرة، للحفاظ على العمال، وتأمين مشروع إنعاش اقتصادي وحماية الأضعف من الفقر، خصوصًا وأن إجراءات الحجر، التي فرضتها تلك الحكومات، أجبرت كثيرين على التوقف عن العمل.