أخبار مصر | تعرف على نسب الإشغال الفندقي خلال أيام عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على نسب الإشغال الفندقي خلال أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن نسب الإشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ 25%، وفقًا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت ٨% في محافظة جنوب سيناء، و١٣% في محافظة البحر الاحمر، و٢٥% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و٢٥% في محافظة الاسكندرية، و٤% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و٩% في محافظة القاهرة الكبري.

فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها اليوم عن بدء رفع نسبة الإشغال الفندقي من 25 إلى 50 % ابتداء من الاثنين 1 يونيو، حيث سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بهذه النسبة وفقًا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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