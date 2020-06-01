أخبار مصر | تعرف على نسب الإشغال الفندقي خلال أيام عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على نسب الإشغال الفندقي خلال أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن نسب الإشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ 25%، وفقًا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت ٨% في محافظة جنوب سيناء، و١٣% في محافظة البحر الاحمر، و٢٥% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و٢٥% في محافظة الاسكندرية، و٤% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و٩% في محافظة القاهرة الكبري.
فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها اليوم عن بدء رفع نسبة الإشغال الفندقي من 25 إلى 50 % ابتداء من الاثنين 1 يونيو، حيث سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بهذه النسبة وفقًا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة السياحة والآثار في في وقت سابق، تسلم أكثر من 70 فندق في 5 محافظات شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل خلال الأسبوع الماضي.
والمحافظات هي، البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة، على المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، على الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن أكثر من 70 فندقا قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.
وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.