أخبار مصر | السياحة والآثار: زيادة الإشغال الفندقي إلى 50 % بدء من اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: زيادة الإشغال الفندقي إلى 50 % بدء من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، عن بدء رفع نسبة الإشغال الفندقي من 25 إلى 50 % ابتداء من اليوم الاثنين 1 يونيو.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أنه سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بهذه النسبة وفقًا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأكد مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، علي انه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والاثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة علي هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات.

ونوه أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش اليوم علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين.

حيث حصل قبل العيد عدد 78 فندقا على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقا كانوا قد تقدموا للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

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