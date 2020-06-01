أخبار مصر | وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الكونغو وزامبيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الكونغو وزامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا.

وأوضحت القوات المسلحة فى بيان صحفى، أن ذلك لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا، استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حيث كان فى استقبال طائرة المساعدات السفير المصرى بالكونغو، ريموند تشديا باتى نائب وزير الخارجية الكونغولى وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة " كورونا "، وأشادوا بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات.

وعلى الجانب الآخر كان فى استقبال طائرة المساعدات المتجه إلى زامبيا السفير المصرى والسيدة إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسئولين من الجانب الزامبى الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبًا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبى لتجاوز أزمة كورونا.

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

Advertisements