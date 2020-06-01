أخبار مصر | وزيرة البيئة تشيد بوعي ومجهود غطاسي شرم الشيخ في حماية الطبيعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تشيد بوعي ومجهود غطاسي شرم الشيخ في حماية الطبيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انطلاق مبادرة شباب الغطاسين العاملين بمجالس سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ "كلين بلو" تهدف لتنظيف قاع البحر في الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو المقبل، تحت رعاية محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة سياحة الغوص وكافة الجهات المعنية.

وقالت الوزيرة: إن المبادرة تعكس وعي العاملين بسياحة الغوص والقائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجى كما تبرز نجاح برامج الوزارة فى دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأكدت أننا قادرون معا على حماية البيئة والحفاظ على ثرواتها للأجيال القادمة.

وأوضحت أن مبادرة "كلين بلو" تهدف إلى تنظيف قاع البحر بعدد من المواقع البحرية بمدينة شرم الشيخ من خلال الغوص الشاطئي للعاملين بسياحة الغوص، وتحت إشراف وتنظيم القائمين على سياحة الغوص والمحميات الطبيعية ومختلف الجهات المعنية.

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وأردفت أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تصوير وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه لاستخدامها في التسويق الإعلامي لمدينة شرم الشيخ داخل وخارج مصر، مع العمل على تعميم هذه المبادره لكل شواطئ المدينة وتصويرها وعرضها بوسائل الإعلام المختلفة لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي وإظهار مدينة شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم أجمع.

ونوهت بأن هذه المبادرة تعد خطوة أولى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة، حيث يجري متابعة هذه الخطوة بكافة جوانبها البيئية والفنية والاحترازية بكل اهتمام للاستفادة من ذلك خلال المرحلة القادمة والنظر بشأن وضع بروتوكولات جديدة لمثل هذه الأنشطة في ظل هذه الظروف.

وأوضحت أنه يجري النظر بشأن توسعة أهداف المبادرة لتشمل توثيق ما يحدث خلال هذه الفترة من تغيرات بالبيئة البحرية لمقارنتها بسابقتها وتكوين قاعدة بيانات عن حالة الأحياء المائية بعد توقف الانشطة البحرية لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد ما سوف يدعم التسويق الخارجي والداخلي لمدينة شرم الشيخ ومواردها الطبيعية البحرية وما طرأ عليها من تغيرات إيجابية خلال فترة التوقف السابقة الأمر الذي يعد إضافة ذات أثر في التسويق للسياحة البيئية لدى الأسواق والأوساط السياحية المهتمة بذلك.

ومن ناحيتهم أكد القائمون على المبادرة والمشاركين بها، التزامهم بكافة معايير السلامة والاجراءات الاحترازيه في مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تم وضع العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية بمعرفة الجهات المعنية للالتزام بها خارج الماء وأثناء تنفيذ النشاط كما تم تحديد الحد الأقصى للغواصين المشاركين ب 20 غواص فقط يوميا وجميعهم من محترفي الغوص العاملين بمدينة شرم الشيخ.