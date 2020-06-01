أخبار مصر | اليوم.. طقس حار ورياح وأتربة على الوجه البحري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. طقس حار ورياح وأتربة على الوجه البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الإثنين، من ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.
كما يتعرض شمال الصعيد لطقس حار مع موجة رياح نشطة وأيضًا يتعرض جنوب الصعيد لطقس شديد الحرارة ورياح معتدلة، وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والأتربة على أقصى الغرب.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.
وشهد أمس الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.
كما شهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما شهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة، وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".