مصر | خلال 24 ساعة.. تنفيذ 35 ألف حكم قضائي وضبط 94 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تنفيذ 35 ألف حكم قضائي وضبط 94 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من ضبط 44 قطعة سلاح نارى، 94 قضية مخدرات وتنفيذ 35704 حكم قضائى متنوع.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية - وفقا لبيان صحفي - بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 44 قطعة سلاح نارى، بحوزة 43 متهما، وذلك على النحو التالي (4) بنادق آلية، (6) بنادق خرطوش، (2) طبنجة، (32) فرد محلى، (70) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزائن متنوعة، ضبط (122) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (35704) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي، (138) حكم جناية، (10019) حكم حبس جزئى، (1945) حكم حبس مستأنف، (17785) حكم غرامة، (5817) حكم مخالفة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (94) قضية مخدرات بحوزة (106) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (2،300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (3،535 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (462 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت (47 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (575 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جرام)، (2872) قرص مخدر.

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وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (18) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط (267) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (14044) مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين فحص (69) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة حيال واقعة على حده والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.