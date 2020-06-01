شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: نسب إشغال الفنادق خلال عيد الفطر لم تتعد الـ25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن نسب الإشغال بالفنادق خلال أيام عيد الفطر لم تتعد الـ٢٥%، وفقًا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وأضاف «العاصي» في تصريحات صحفية، الإثنين،، أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر بلغت ٨% في محافظة جنوب سيناء، و١٣% في محافظة البحر الأحمر، و٢٥% في مدينة العين السخنة، و٢٥% في محافظة الإسكندرية، و٤% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و٩% في محافظة القاهرة الكبري.

وأكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أنه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والآثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة على هذه الفنادق للتفتيش عليها، والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات، منوهًا أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية ستستأنف أعمال التفتيش اليوم على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل،، للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين، حيث حصل قبل العيد عدد 78 فندقًا على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقًا كانوا قد تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار «العاصي» إلى أنه اعتبارًا من اليوم سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك وفقًا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.