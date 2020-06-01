شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: سحب تراخيص 324 سيارة وإجراءات ضد 248 مواطنًا بسبب «الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 248 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وسحب تراخيص 324 سيارة لعدم التزام قائديها بالقرار.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان الاثنين: «في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وصدور قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا اعتباراً من السبت الماضي والمتضمن التزام العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل) بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة في هذا الصدد، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 248 شخصا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة، وسحب تراخيص 324 سيارة لعدم التزام قائديها بالقرار".

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية

حملات أمنية على سائقي الأجرة المخالفين لقرارات إرتداء الكمامات الطبية