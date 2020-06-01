شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: قوة الجهاز المناعي للمصريين «مديانا براح» لعلاج مصابي «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، على ضرورة اتباع التعليمات خلال فترة العزل المنزلي، مشيراً إلى أن له العديد من الفوائد في علاج بعض حالات مصابي «كورونا».

وقال وديع، في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «العزل المنزلي ضروري وهو نوع من أنواع العلاج المتبع في خالات الإصابة بكورونا، فالشخص الذي يتبع قواعد العزل المنزلي بشكل صحيح فهو بذلك يحافظ على صحته أكثر من الذهاب للمستشفي».

وأكد مستشار الوزيرة أن المصريين يتمتعون بمناعة قوية، وهو الأمر الذي يساعد الأطباء في علاج مصابي «كورونا»، مؤكدا أن نسب من يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في مصر أقل من الخارج، فأغلب الحالات لم تحتاج له.

وأضاف: «الجهاز المناعي أفضل شوية عند المصريين، وأن قوة الجهاز المناعي للمصريين ساعدت الأجهزة الطبية، نقدر نقول إنه مديانا براح»، مشيرًا إلى أن أعداد مصابي «كورونا» هو المحرك لمنظومة وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

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