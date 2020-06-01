شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء المشروعات الحكومية والمدارس بالجيزة من «إيقاف تراخيص البناء» لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 123، الاثنين، قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رقم 563 لسنة 2020، بشأن تراخيص بناء المشروعات الحكومية.
ونص القرار على استثناء المشروعات الحكومية والمدارس من قرار المحافظة رقم 520 لسنة 2020 الصادر بإيقاف جميع تراخيص البناء بنطاق محافظة الجيزة، وذلك لمدة ثلاثة شهور بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات بها.
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