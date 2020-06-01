شكرا لقرائتكم خبر عن استغرقت ساعتين.. ثامن ولادة قيصرية بـ«عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى العزل بإسنا، المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، إجراء ثامن ولادة قيصرية لسيدة حامل في منتصف الثلاثينيات من عمرها، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود، ووضع الأم والجنين تحت الرعاية الطبية الكاملة، وأطلقت أسرته عليه اسم عبدالله.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الفريق الطبي نجح في إجراء ثامن ولادة قيصرية، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا وفي بداية شهرها التاسع، كانت تعاني من ضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والتوليد.

وأوضح أن الولادة أجراها فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، وهم: الدكتور محمد حمزة كشك دكتور النساء والتوليد مدير العزل الصحي، والدكتور محمد صلاح الصغير، طبيب أطفال، والدكتور عبدالفتاح عبدالرضي، وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمي، بجانب طاقم التمريض المتواجد بالمستشفى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حمزة، استشارى النساء والتوليد بالمستشفى، إلى أنه تم تقييم وضع الحالة للسيدة الحامل بعد متابعتها وعمل تقرير يومى عن حالتها منذ دخولها المستشفى، بالتنسيق مع اطباء المستشفى المشرفين على علاج الفيروس، موضحا أنه تم إجراء العملية القيصرية التي استغرقت قرابة الساعتين، لافتا إلى أن حالة الأم بصحة جيدة وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية، كما تم فحص المولود الذكر ونقله لقسم الحضانات تمهيدا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.