شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم أدوية ومستلزمات طبية ومطهرات وبدل واقية للكونغو وزامبيا لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز «إليوشن» من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من مصر لجمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، لمساعدتهما في التغلب على فيروس «كورونا».

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن ذلك يأتي استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفًا أنه كان في استقبال طائرة المساعدات السفير المصري بالكونغو، وريموند تشديا باتي، نائب وزير الخارجية الكونغولي وعدد من المسؤولين من جمهورية الكونغو، الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة «كورونا»، وأشادوا بقوة العلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات.

على الجانب الآخر، كان في استقبال طائرة المساعدات المتجة إلى زامبيا السفير المصرى وإينونيا وينا، نائب رئيس جمهورية زامبيا، وعدد من المسؤولين من الجانب الزامبي الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبًا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبي لتجاوز أزمة كورونا.

تأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة «كورونا» والحد من تداعياتها على شعوب القارة.