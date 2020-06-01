شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: عقمنا 124 منشأة تقدم خدمات للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر الهلال الأحمر المصرى فى تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع التاسع على التوالى من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التى تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا، جاء ذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى نفين القباج.

وقامت فرق متطوعى الهلال الأحمر بتقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 124 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 124 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوى فى تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

ونظم الهلال الأحمر المصرى 120 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع 24000 من المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة فى المحافظات.

وتضمنت هذه الأعمال أيضا 201 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 40200 مواطنا.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالى 61 تدخل لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة، بإجمالى 7359 مادة إغاثية.

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نفذ تلك المهام 929 متطوع يوميا بإجمالى ساعات عمل 14684 ساعة على مدار الأسبوع.

وصرح الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى أنه يتم تقديم الخدمات المختلفة من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسى والدعم الميدانى للفرق المنفذة للمهام فى كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعاً تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.











