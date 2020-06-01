شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تقرر استمرار تلقى الطلبات للتعاقد مع 20 سائقا حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، تمديد مدة التقديم للإعلان رقم (1) لسنة 2020 والخاص بالاستعانة بسائقين بنظام التعاقد الوظيفى للعمل بديوان عام الهيئة ومديرياتها بالمحافظات المختلفة حتى الخميس المقبل.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة ضد فيروس كورونا وفى مقدمتها الالتزام بساعات الحظر ومنع التنقل بين المحافظات فقد تقرر قبول طلبات الراغبين فى التعاقد بمقر جميع مديريات المساحة بالجمهورية طبقا للأعداد المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أن الادارة المركزية لشئون المساحة بشرق الدلتا والقناة تضم المحافظات الآتية : الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – الدقهلية – الشرقية – دمياط.

وتضم الإدارة المركزية لشئون المساحة بغرب الدلتا والصحراء الغربية المحافظات الآتية : مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ.

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وتضم الإدارة المركزية لشئون المساحة بوسط الدلتا المحافظات الآتية : الغربية – المنوفية – القليوبية .

وتضم الإدارة المركزية لشئون المساحة بمصر الوسطى المحافظات الآتية : القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا

وتضم الادارة المركزية لشئون المساحة بمصر العليا المحافظات الآتية: أسيوط – سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان – الوادى الجديد – البحر الأحمر.

وقد سبق الإعلان عن المستندات المطلوبة والتى تتضمن، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القوم، وصورة المؤهل الدراسى، وصورة بيان الخدمة العسكرية، و صورة الرخصة المهنية أولى أو ثانية.

وعلى من يرغب فى التعاقد على الوظيفة التقدم بطلب برسم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الهيئة بالدور الثالث بمقر الهيئة 1 شارع عبد السلام عارف أمام مديرية أمن الجيزة – الدقى، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا يوميا حتى 4 يونيو الحالى.

