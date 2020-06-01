شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك في دراسة دولية عن تقييم احتمالات حدوث مضاعفات رئوية للمصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك فريق طبى من قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة حلوان بقيادة الدكتور محمد القصاص رئيس القسم وعضوية الدكتور أحمد توحيد الأخصائى بالقسم، فى دراسة دولية تهدف لتقييم الوفيات والمضاعفات الرئوية فى المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين خضعوا لعمليات جراحية متنوعة، وتم نشر البحث بمجلة The Lancet ، اقوى مجلة طبيه على مستوى العالم وذات معامل تأثير 59.1، وذلك ظل اهتمام جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بدعم البحث العلمى والباحثين.

وتم إجراء الدراسة على 1128 مريض مشارك من 235 مستشفى فى 24 دولة على مستوى العالم من المرضى الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك لمدة 7 أيام قبل الجراحة أو 30 يومًا بعدها و تم متابعتهم لمدة ٣٠ يوم بعد العملية الجراحية.

وأظهرت نتائج الدراسة حدوث مضاعفات رئوية بعد العملية الجراحية فى نصف المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا حيث حدث ارتفاع بمعدلات الوفاة فى هؤلاء المرضى بمعدل 23٪، وأوصت الدراسة بضرورة تأجيل الإجراءات الجراحية غير العاجلة، وتعزيز العلاج غير الجراحى كلما أمكن ذلك لتأخير أو تجنب الحاجة إلى إجراء الجراحة، خاصة لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا اوأكثر.