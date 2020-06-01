شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 8 حالات جديدة في «عزل إسنا».. وارتفاع العدد إلى 478 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، الإثنين، خروج ٨ حالات جديدة من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، بينهم حالتين لزوجين وحالتين كان وضعهما حرج بالعناية المركزة، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٤٧٨ حالة بالمستشفى.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، في تصريحات صحفية، إنه أنه تم خروج عدد ٨ حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من مستشفي إسنا التخصصي، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل أقسام المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية.

وأشارت «محمود» إلى أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، معربة عن شكرها لجميع أعضاء الفريق الطبي لتقديمهم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الأرقام.