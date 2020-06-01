شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الاحتفال بدخول العائلة المقدسة أرض مصر بالكنائس بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اضطرت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر لأول مرة إلى تقليص الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بحضور ٦ آباء كهنة فقط في كل كنيسة، ودون حضور شعبي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقرار المجمع المقدس بتعليق الأنشطة الكنسية حتي ٢٧ يونيو الجاري باستثناء قداسى عيدي دخول العائلة المقدسة ارض مصر والعنصرة.

وأقامت الكنائس قداسات إلهية، الإثنين، بمشاركة ٦ آباء كهنة فقط في الصلاة بكل كنيسة، وأقامت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وكنائس الإسكندرية صلوات إلهية، حيث قدم الآباء البخور لأيقونة العائلة المقدسة والكتاب المقدس الذي وجد طافيًا على المياه ومفتوحًا على سفر اشعياء 19 «مبارك شعبي مصر» كما تم بعدها رفع البخور على المذابح التي تم تجهيزها.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، قداس عيد دخول السيد المسيح مصر بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشمامسة مع الالتزام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ويتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع الأول من يونيو كل عام، وهو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس في فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهى الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت ما يزيد على 3 سنوات.