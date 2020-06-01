شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائه من «كورونا».. محافظ الدقهلية في مكتبه السابعة صباحًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عمله بديوان عام المحافظة، في الساعة السابعة صباح اليوم، بعد عودته مباشرة عقب انقضاء فترة العزل بالاستراحة الرسمية للمحافظة إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال «مختار»، في بيان صحفى، الاثنين، إنه بدء العمل بتوقيع البوسطة لبعض الموضوعات الهامة، وتوجيه حملة نظافة للمنطقة المركزية بالمحافظة وتشمل مدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب ومدينه طلخا تشارك فيها كل فرق النظافة والبيئة بالوحدات المحلية المشار إليها بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بالإضافة للإعداد لحضور الاجتماع المرتقب، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس.

وتوجه المحافظ بالشكر وعميق التقدير لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية طوال فترة الحجر الصحى وحتى تماثله للشفاء.

وأكد المحافظ أنه رفض أي مظهر من مظاهر الاحتفال بعودته بعد شفائه التام من مرض كورونا، ووجه الشكر لأعضاء الجيش الأبيض الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبى بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية، مؤكدا أنهم جميعا يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى في مصر.

وشدد على أهمية التزام المواطنين بكل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعى حرصًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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