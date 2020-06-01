شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفلي زفاف على طريق المريوطية السياحي بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس، برئاسة المهندس محمود فؤاد، رئيس المدينة، بإلغاء حفلين زفاف في قاعتين للأفراح بشبرامنت بطريق المريوطية السياحي، حيث تم إلغاء فعاليات حفلين الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء الاحتفالات، وغلق قاعات الأفراح كتدبير احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجه نائب المحافظ بالتنبيه على كافة القاعات المتواجدة بنطاق طريق المريوطية بالامتثال لقرار مجلس الوزراء وتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

فض حفلين زفاف على طريق المريوطية السياحي

فض حفلين زفاف على طريق المريوطية السياحي