شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تستعين بوحدة تعقيم ذكية وتطهر المبنى بـ«التبخير» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن محلس النقابة قد قام بشراء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حراري كإجراء احترازي لحماية مرتادي النقابة وموظفيها فور دخولهم إلى مبنى النقابة.

وأضاف «شبانة» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد أمام باب دخول المبنى، وتقوم أوتوماتيكيًا وفى ثوانٍ معدودات بتعقيم الصحفى أو الموظف أو مرتاد المبنى فور الدخول، وكذلك قياس درجة حرارة الجسم وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة، مشيرًا إلى أنه في حالة رصد ارتفاع درجة الحرارة تعطى صافرة كما ترسل إنذارًا للجهاز الإداري لإدارة شؤون العاملين، لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى، ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنًا من فيروس كورونا، وكذلك يصبح أول مبنى بالمجتمع الصحفي يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة الذكية.

وأوضح أنه بالتشاور مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجميع أعضاء المجلس تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث أجهزة الحماية من فيروس كورونا، مع اتخاد جميع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحرارى من الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف «شبانة» أنه لم يتم الاكتفاء بذلك فقط، بل تم أيضًا شراء جهاز لتعقيم المبنى بالكامل يوميًا عن طريق التبخير، وهو أفضل طرق التعقيم حاليًا، وتم استخدامه بالفعل بداية من اليوم، ويستمر يوميًا بجانب إجراءات التعقيم الطبيعية.

وطالب سكرتير عام النقابة الصحفيين تفهم الإجراءات المشددة التي يستخدمها مجلس النقابة حفاظًا على سلامتهم، كما طالبهم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حفاظًا على أنفسهم وأسرهم وذويهم.

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