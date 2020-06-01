شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن إصابة 50 شخصًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، في بيان لها، إصابة 50 شخصًا بفيروس كورونا المستجد بمدن وقرى المحافظة، وتحويلهم إلى مستشفيات الحجر ومناطق العزل لتلقي العلاج.

فيما تواصل الفرق الطبية بمستشفى الحجر الطبي بمركز ملوي، علاج 120 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية. وعلى صعيد متصل، واصلت الفرق الطبية بمركز بني مزار بإشراف الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية ومسؤول ملف كورونا، توزيع الأدوية على المخالطين وحالات العزل الطبي المنزلي من أبناء المركز.