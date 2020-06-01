شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين، ارتفاعاً في بعض البنوك المصرية، مقارنة بأسعار، أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري ١٥.٨٣ جنيه للشراء، و١٥.٩٣ للبيع، مقابل ١٥.٨٠ جنيه للشراء، و١٥.٩٠ جنيه للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ٣ قروش، حيث سجل ١٥.٨٢ جنيه للشراء، و١٥.٩٢ جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية ١٥.٨٣ جنيه للشراء و١٥.٩٣ جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى CIB، وبنك HSBC، وبنك عوده، والبنك العربى الأفريقي، وبنك قناة السويس، ١٥.٨٣ جنيه للشراء، و١٥.٩٤ جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار، في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك الإسكان والتعمير، وكريديا أجريكول، وبنك البركة، ليسجل ١٥.٧٧ جنيه للشراء، و١٥.٨٧ جنيه للبيع.