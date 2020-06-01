شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بـ762 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، استقرارا، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، ٨٧٠ جنيهاً، وسجل «عيار ٢١»، ٧٦٢ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٥٣ جنيهاً، فيما سجل جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٠٨ جنيهات، وبلغ سعر جنيه الذهب ٦١٠٠ جنيه.

يأتي ذلك نتيجة استقرار سعر الأونصة عالمياً، لليوم الثالث على التوالي، لتسجل ١٧٢٩ دولار.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن «هناك توقعات باضطراب السوق المصري نتيجة لعدم استقرار السوق العالمي بسبب الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تفشي أزمة فيروس كورونا العالمي كوفيد ١٩، مما أدى إلى عجز في المعروض، وركود في حركة البيع والشراء، بسبب إلغاء الافراح والاحتفالات».

وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.